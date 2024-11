Under 17: la Norvegia è tutta nel primo tempo, bella prova di San Marino

La Nazionale under 17 di San Marino gioca un'ottima partita contro i pari età della Norvegia nella seconda partita del minigirone di qualificazione agli Europei di categoria. La Norvegia si giocherà il primo posto contro l'Italia che ha superato il Galles 4-0. Titani che partono e giocano con grande personalità. La rete che sblocca la partita arriva al 10': sul pallone calciato in area, la deviazione di testa di Krosa vale il vantaggio norvegese. Sbloccata la partita la nazionale del ct Aase prova a raddoppiare, il tiro di Holseter-Karlsen è bloccato. San Marino non perde le distanze e con ordine riesce a difendersi. A dieci dalla fine Norvegia vicino al raddoppio ancora con il numero 8 del PSV che calcia bene, Conti respinge. Al 36' si fa vedere in avanti anche San Marino, che prova a creare qualche pericolo sugli sviluppi di due corner consecutivi. Sul cambio fronte, al 38' il raddoppio della Norvegia con il gran mancino da fuori di Woxen che incrocia il tiro che vale il 2-0. Prima dell'intervallo il tris, ancora con il numero 11 che questa volta calcia da destra, forte, sotto la traversa. Al riposo è 3-0 Norvegia. San Marino rientra in campo con grande attenzione e nel secondo tempo non succede un granché. La squadra di Loris Bonesso continua ad essere ordinata e concede ancora meno ai pari età della Norvegia, anzi in un paio di occasioni va anche alla conclusione, senza precisione. È un ottimo secondo tempo quello di San Marino. Il risultato finale resta di 3-0 per la Norvegia. Prossimo impegno contro il Galles per provare a cercare anche il risultato.