Under 17: la Romania vince 6-0 con San Marino

La Nazionale Under 17 di San Marino allenata da Pietro Rossi viene sconfitta per 6-0 dai padroni di casa della Romania nell'ultima partita del girone di qualificazione agli Europei di categoria. Per i biancazzurrini da segnalare la traversa colpita da Santi con una gran conclusione da fuori area a 20 minuti dalla fine. Con questo risultato la Romania sale a 6 punti nel raggruppamento, gli stessi di Russia e Svizzera.

I rumeni vanno a segno 5 volte nel primo tempo ed una nel secondo. I marcatori sono Bodisteanu, Lazar, Andronache, Negoescu e Malaele con una doppietta.