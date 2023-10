QUALIFICAZIONI EUROPEE Under 17, martedì la sfida con l'Irlanda del Nord Si gioca alle 15 a Santarcangelo

Under 17, martedì la sfida con l'Irlanda del Nord.

La Nazionale sammarinese Under 17 torna in campo domani per l'ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria. Al Valentino Mazzola di Santarcangelo, con inizio alle ore 15, la squadra di Loris Bonesso affronta i pari età dell'Irlanda del Nord che nell'ultima sfida hanno pareggiato per 0 a 0 contro l'Italia. Oltre a San Marino - Irlanda del Nord, si gioca anche Italia - Grecia, incontro in programma sempre alle 15 al Morgagni di Forli.

