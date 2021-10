UNDER 17 Under 17, netto successo della Germania: 11-0 a San Marino

Under 17, netto successo della Germania: 11-0 a San Marino.

Pesante sconfitta all'esordio per la Nazionale Under 17 di San Marino, impegnata nelle Qualificazioni agli Europei di Categoria in Romania. La Germania passa con un netto 11-0 guidata dal poker di Pejcinovic e dalla tripletta di Bischof. A segno anche il baby-talento del Bayern Monaco Ibrahimovic, seguito con attenzione dal tecnico dei bavaresi Nagelsmann. I ragazzi allenati dal CT Gianluca Leoni torneranno ora in campo sabato 23 per la sfida alla Russia.

