UNDER 17 Under 17: oggi l'ultimo impegno contro la Romania

Under 17: oggi l'ultimo impegno contro la Romania.

Alle 17 scende in campo la Nazionale Under 17 di San Marino per l'ultima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria. Avversario i padroni di casa della Romania, ancora a 0 punti come i ragazzi del CT Gianluca Leoni dopo le sconfitte contro Russia e Germania.

