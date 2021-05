Under 17: San Marino Academy - Ravenna 3-1

Primo successo stagionale per l'Under 17 della San Marino Academy che supera 3-1 il Ravenna a Dogana. Una bella prova quella offerta dai ragazzi allenati da Loris Bonesso. A partire meglio, però, sono i giallorossi: traversone dalla sinistra, Padoan è completamente solo sul secondo palo ma inquadra lo specchio della porta e grazia i biancazzurri. Che quando rispondono fanno male: indecisione tra lo stesso Padoan ed il portiere Filipponi, per Marco Solito è un gioco da ragazzi depositare la sfera in rete e portare in vantaggio la San Marino Academy. A mantenere l'1-0 fino all'intervallo ci pensa Cervellini, stilisticamente non perfetto ma efficace sulla botta da fuori di capitan Boccali.









Nella ripresa il copione non cambia, tanti errori del Ravenna: ancora Padoan sbaglia e Solito sfiora la doppietta personale con un bel pallonetto che si perde a lato per questione di centimetri. 90 secondi dopo Simone Santi fa tutto alla perfezione, se la porta sul destro ma spara alto sopra la traversa da ottima posizione. Replica Ravenna con la punizione di Siboni che Cervellini non trattiene, poi il tap-in di Sabbadini si stampa sul palo e la San Marino Academy può tirare un sospiro di sollievo. Gol sbagliato, gol subito: capitan Santi recupera palla sulla trequarti e con una gran conclusione sul primo palo non lascia scampo a Filipponi. 2-0 e partita virtualmente chiusa per i Titani. Il Ravenna, però, non molla e accorcia immediatamente le distanze: Manuel Mazzavillani raccoglie la torre dalla destra ed insacca alle spalle dell'estremo difensore dell'Academy. Al 90' arriva il definitivo 3-1 dei padroni di casa. Funziona ancora l'asse Santi-Solito: assist del primo ed il secondo, in qualche modo, sigla la doppietta personale. La prossima settimana sfida all'Imolese per l'ultima del girone d'andata.