Under 17: San Marino battuto 7-0 dalla Svizzera

Under 17: San Marino battuto 7-0 dalla Svizzera.

Nella seconda partita del minigirone di qualificazione agli Europei under 17, la nazionale di San Marino è stata superata 7-0 dai pari età della Svizzera. La squadra del ct Nicola Cancelli tornerà in campo per l'ultimo impegno contro i padroni di casa della Bulgaria mercoledì 19 ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: