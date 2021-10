Under 17: San Marino cede 5-0 alla Romania

Si chiude con una sconfitta per 5-0 contro la Romania l'avventura della Nazionale Under 17 di San Marino nelle qualificazioni agli Europei di categoria. I padroni di casa trovano il vantaggio solamente al 43' con Moraru poi arrotondano grazie alla doppietta di Borza e alle reti di Sali e Caragea. Per i ragazzi del CT Gianluca Leoni la soddisfazione di aver trovato il gol con Pietro Renzi nella seconda partita contro la Russia. Raggruppamento vinto dalla Germania con 9 punti.