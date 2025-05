UNDER 17 Under 17, San Marino ko contro la Bosnia ed Erzegovina: termina 5-0

Inizia con una sconfitta per 5-0 contro la Bosnia ed Erzegovina il cammino della Nazionale Under 17 di San Marino, impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Per i padroni di casa a segno Mehmedovic, Vrban (con una doppietta a testa) e Deket. I biancazzurrini guidati dal CT Bonesso torneranno in campo giovedi 15 contro la Bielorussia.

