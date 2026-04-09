QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 Under 17, sul Titano le qualificazioni per gli Europei Dal 10 al 16 aprile si terrà a San Marino il gruppo B3. I biancazzurrini sfideranno Georgia, Galles e Andorra, a Dogana

Under 17, sul Titano le qualificazioni per gli Europei.

Le qualificazioni agli Europei under 17 maschili di calcio passano da San Marino, con sei gare in programma tra venerdì 10 e giovedì 16 aprile. Come era stato in precedenza con il round 2 di qualificazione al torneo femminile under 19, anche in questo caso il girone si terrà interamente sul Titano: si tratta del gruppo B3, che include Andorra, Galles e Georgia, oltre ai biancazzurrini di Alessandro Loris Bonesso.

Le gare inaugurali si disputeranno domattina, alle 11. Allo stadio Ezio Conti di Dogana, San Marino sfiderà la Georgia, mentre ad Acquaviva toccherà a Galles - Andorra. Lunedì 13 ai titani toccherà il Galles, giovedì 16 Andorra, con entrambe le partite in programma a Dogana, sempre alle 11.

Questi sono i 20 convocati del commissario tecnico Bonesso:

-Portieri: Nicolas Bucci (2009, San Marino Academy), Ryan Michelotti (portiere, 2010, San Marino Academy);

-Difensori: Daniele Balsimelli (2009, San Marino Academy), Victor Jourdain (2010, Fc Annecy), Edoardo Pala (2009, San Marino Academy), Mattia Piergiacomi (2010, San Marino Academy), Diego Prendi (2010, San Marino Academy), Matteo Sammaritani (2009, San Marino Academy), Filippo Terni (2009, Cesena), Elia Zavoli (2009, San Marino Academy);

-Centrocampisti: Samuel Baggiarini (2010, San Marino Academy), Francesco Bucchi (2009, San Marino Academy), Teo Cervellini (2009, San Marino Academy), Francesco Mazza (2010, San Marino Academy), Giacomo Montali (2010, Cesena), Gabriele Romiti (2009, San Marino Academy), Alberto Valentini (2009, San Marino Academy);

-Attaccanti: Alessandro Ciacci (2009, San Marino Academy), Achille Montebelli (2010, Cesena), Federico Raschi (2009, San Marino Academy).

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