Under 17: Svizzera - San Marino 7-0

Secco risultato anche nella seconda partita dell’Under 17 di San Marino nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Nel Gruppo 10, quello che comprende i Biancoazzurrini di Pietro Rossi, l’avversario era rappresentato dalla Svizzera che - al pari della Russia - ha chiuso con un largo successo, nella misura di sette reti a zero. Una volta di più San Marino soffre la partenza sparata dei quotati avversari: Rossier ha già gonfiato la rete nel corso del terzo minuto di gioco, mentre ne serviranno altri venti agli elvetici per raddoppiare con Owusu. Sul risultato di 2-0 si rientra negli spogliatoi, ma ciò che ne esce è soprattutto la voglia della Svizzera di giocarsi il probabile incontro decisivo con la Russia senza condizioni sfavorevoli in termini di differenza reti. Così al 52’ arriva il tris di Fink, che anticipa di una manciata di minuti la doppietta personale di Rossier e quella di Ribeiro - sviluppata tra 70’ e 71’ -. Nel finale c’è gloria anche per Hunziker che fissa il 7-0 finale.