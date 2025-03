Under 18: San Marino al Torneo Roma Caput Mundi

La Nazionale under 18 di San Marino sarà impegnata nel 18° Roma Caput Mundi. I biancoazzurri di Nicola Cancelli saranno impegnati nel girone A con Rush Soccer, Juventus Academy Glen Shields e English Colleges. San Marino debutterà lunedì 3 marzo alle 14:30 contro l'English Colleges, per affrontare il giorno successivo il Rush Soccer, per concludere il minigirone con i canadesi del Glen Shield. La finale del torneo, tra le vincitrici dei rispettivi raggruppamenti, si disputerà venerdì 7 marzo.

Questi i convocati di Nicola Cancelli:

Portieri: Casadei Jacopo Cenci Alessandro

Difensori: Bindi Tommaso Bugli Giulio Maria Colombini Alex Forcellini Samuele Marani Diego Marinucci Pietro Montali Gabriele Mularoni Alessandro

Centrocampisti: Arlotti Leone Della Balda Enea Molinari Nicola Pasolini Luca Pennacchini Luca Tamagnini Simone Zavoli Marco

Attaccanti: Grandoni Giacomo Protti Nicholas Raschi Lorenzo