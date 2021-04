FUTSAL Under 19, Futsal: prima storica vittoria per la San Marino Academy Arriva la prima vittoria per l'Under 19 della San Marino Academy nel Campionato Nazionale. I ragazzi di Matteo Selva superano 5-4 il Sassuolo con la rete decisiva realizzata da Giuliano Sensoli a soli 13 secondi dalla sirena.

Al suono della sirena si scatena la gioia della San Marino Academy di Futsal. L'Under 19 allenata da Matteo Selva supera il Sassuolo allo scadere e si regala il primo storico successo nel Campionato Nazionale di categoria. Finisce 5-4 per i biancazzurri, in una vera e propria altalena di emozioni. La prima dopo soli 41 secondi: Sensoli calcia forte dalla rimessa laterale, Mechri non trattiene e Lorenzo Cecchini è ben appostato per il tap-in con il tacco. L'Academy passa e prova a difendersi con le unghie e con i denti. Il Sassuolo, però, è squadra ostica e perviene al pareggio in maniera rocambolesca: la retroguardia sammarinese non riesce a rinviare, Ferdoussi buca Jacopo Pazzini e fa 1-1. Rimonta completata qualche istante dopo: Charari si fa tutto il parquet in velocità, colpo da biliardo che si insacca all'angolino.

A cavallo tra primo e secondo tempo San Marino opera la contro-rimonta: prima Lorenzo Cecchini si inserisce tra le maglie ospiti, lascia sul posto Bihrouz e batte Mechri con un mancino chirurigo, poi il numero 8 veste i panni dell'assist-man e lancia Giuliano Sensoli che riporta avanti i ragazzi di Selva. E' un continuo batti e ribatti: Charari spiazza Pazzini dal dischetto ed è 3-3 mentre Sensoli, ancora una volta, prende la mira e non lascia scampo all'estremo difensore del Sassuolo che tocca ma non basta. Doppietta personale per il 7 ma non è ancora finita; a un minuto dalla fine i neroverdi azionano il contropiede, Charari lancia Morchid che la fa passare sotto le gambe di Pazzini e trova un insperato 4-4. Ancora più insperato – però - è quello che succede a soli 13 secondi dalla sirena: l'asse Cecchini-Sensoli è scatenato, quest'ultimo anticipa difensore e portiere e deposita in rete con un tocco morbido. Tripletta e definitivo 5-4, la San Marino Academy può festeggiare per i primi 3 punti stagionali.



