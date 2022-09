Under 19: il tris di Gasperoni e l'eurogol di Santi a Gibilterra

Foto e video Gibilterra FA

Storico successo per la Nazionale Sammarinese che supera in amichevole a Gibilterra i padroni di casa per 4-0. Una partita nel segno di Marco Gasperoni autore di una tripletta che non da scampo agli avversari. Dopo 13 minuti il vantaggio sammarinese con Gasperoni che sfrutta l'errore di disimpegno della difesa biancorossa, la prima conclusione è respinta dal portiere che non può nulla sul secondo tentativo. Il raddoppio sammarinese arriva già al 18', altro errore difensivo, Sensoli conquista la palla e da posizione defilata serve al centro Gasperoni che supera per la seconda volta Victor.

Alla mezz'ora il tris della Nazionale di Loris Bonesso. Santi recupera un altro pallone, poi serve Marco Gasperoni che da dentro l'area scarica di potenza la conclusione a incrociare. All'intervallo è 3-0 San Marino. I Titani nella ripresa trovano il poker con un eurogol di Simone Santi. Il giocatore biancoazzurro calcia direttamente in porta da poco oltre la linea di metà campo vedendo il portiere avversario fuori dei pali e lo supera con un gol di rara bellezza che vale il 4-0. Seppur in amichevole, un successo importante, il più importante per una nazionale sammarinese di calcio.