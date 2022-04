FEMMINILE Under 19: l'Italia di Chiara Beccari qualificata per la fase finale degli Europei Nell'ultima partita del girone di qualificazione decidono una doppietta di Elisa Pfattner e la rete di Nicole Arcangeli nel 3-1 alla Svizzera.

Under 19: l'Italia di Chiara Beccari qualificata per la fase finale degli Europei.

L'Italia under 19 batte anche le pari età della Svizzera e si qualifica per fase finale degli Europei di categoria. Le Azzurrine s'impongono 3-1 grazie alla doppietta di Elisa Pfattner e al gol della riccionese Nicole Arcangeli. Gara da titolare per la sammarinese Chiara Beccari.

