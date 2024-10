La Nazionale Sammarinese Under 19 è stata battuta per 2 a 0 dai pari età della Repubblica Ceca nella prima partita di qualificazione ai campionati Europei di categoria che si è giocata in Finlandia. Una sconfitta arrivata nei minuti finali con le reti di Konecny al minuto 82 e di Pikolon all'ottantanovesimo, dopo che la squadra di Nicola Cancelli era rimasta in 10 per l'espulsione di Gabriel Capicchioni. L' Under 19 tornerà in campo sabato per affrontare i padroni di casa della Finlandia.