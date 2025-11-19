QUALIFICAZIONI EUROPEI U19

Under 19, la Svezia supera San Marino 2 a 0 in una sfida all'insegna dell'equilibrio

Partita a reti inviolate fino all'80esimo quando Filling segna una doppietta in 4 minuti

Under 19, la Svezia supera San Marino 2 a 0 in una sfida all'insegna dell'equilibrio.

La nazionale sammarinese Under 19 esce sconfitta di misura nell’ultimo incontro di qualificazione agli Europei di categoria. Il risultato finale della partita giocata il 18 novembre dice 2 a 0 per la Svezia ma non rende merito ai sammarinesi che per 80 minuti riescono a tenere il match in equilibrio. I Titani non riescono a sfruttare la superiorità numerica dal minuto 55 quando Vucenovic ferma Grandoni lanciato a rete. Anzi, all'81esimo sono i nordici a segnare con Filling, che bissa 4 minuti più tardi. Amaro esito per una partita giocata alla pari, con rischi contenuti e la possibilità di contare sull’uomo in più per buona parte del secondo tempo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy