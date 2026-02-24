Under 19: le convocate di Piva per le qualificazioni europee

Il ct Giacomo Piva ha diramato la lista delle calciatrici convocate per le qualificazioni agli Europei di categoria che si giocheranno dal 27 febbraio al 5 marzo allo stadio di Acquaviva. Nel girone delle sammarinesi anche le pari età di Estonia, Slovenia e Cipro.
Portieri:
Arianna Forcellini, Elisa Mastronardi
Difensori:
Silvia Bonciucci, Cristina Carli, Emma Lonfernini, Alessia Moroni, Elisa Paolini, Sofia Stifani
Centrocampiste:
Aurelia Balsimelli, Anna Benedettini, Greta Paone, Teresa Ragazzini, Mikaela Tamagnini, Asya Yazici, Alice Zammarchi
Attaccanti:
Alessia Della Valle, Giulia Penserini, Elisa Terenzi