Under 19: le convocate di Piva per le qualificazioni europee

Le partite si giocheranno dal 27 febbraio al 5 marzo allo stadio di Acquaviva

di Elia Gorini
24 feb 2026
Foto: FSGC/Montanari
Foto: FSGC/Montanari

Il ct Giacomo Piva ha diramato la lista delle calciatrici convocate per le qualificazioni agli Europei di categoria che si giocheranno dal 27 febbraio al 5 marzo allo stadio di Acquaviva. Nel girone delle sammarinesi anche le pari età di Estonia, Slovenia e Cipro.

Portieri:

Arianna Forcellini, Elisa Mastronardi

Difensori:

Silvia Bonciucci, Cristina Carli, Emma Lonfernini, Alessia Moroni, Elisa Paolini, Sofia Stifani

Centrocampiste:

Aurelia Balsimelli, Anna Benedettini, Greta Paone, Teresa Ragazzini, Mikaela Tamagnini, Asya Yazici, Alice Zammarchi

Attaccanti:

Alessia Della Valle, Giulia Penserini, Elisa Terenzi




