Under 19, Loris Bonesso: "La Nazionale è il coronamento della mia carriera" L'ex giocatore del Torino allenerà la nazionale under 19 di San Marino

Per la Nazionale Sammarinese under 19 la scelta è ricaduta su Loris Bonesso, l'ex attaccante del Torino, conta diversi anni di esperienza nel settore giovanile della San Marino Academy.

