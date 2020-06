FUTSAL Under 19, Matteo Selva: "I ragazzi potranno crescere in vista dell'esordio nella Nazionale Maggiore"

Matteo Selva è il nuovo allenatore della San Marino Academy e della Nazionale Futsal Under 19. "Per me è motivo di orgoglio rappresentare il mio paese" - ha affermato l'ex tecnico del Pennarossa Futsal e della Academy femminile - "avere Osimani come supervisore sarà molto importante".

Nel video l'intervista.

