FUTSAL Under 19, Matteo Selva nuovo allenatore: "Siamo qui per crescere assieme" L'ex tecnico del Pennarossa Futsal - con cui ha vinto campionato e coppa nel 2015 - è il nuovo allenatore dell'Academy e della Nazionale Under 19. "Rappresentare il mio Paese è sempre un motivo di orgoglio, cercheremo di fare il massimo" - ha detto Selva.

Tutto è partito dall'estate 2015. Alla guida del Pennarossa Futsal, il giovanissimo tecnico Matteo Selva conquista il “double”: Campionato Sammarinese e Futsal Cup. Un successo importante e che convince la Federazione ad inserire il classe 1989 nel suo organico. Prima da vice Osimani nella Nazionale Maggiore, poi da allenatore della San Marino Academy femminile di calcio a 5. Ora un'altra grande chiamata e nuove responsabilità: Selva prende il posto di Roberto Levani e diventa l'allenatore dell'Academy e CT della Nazionale Under 19, l'ultima nata tra le selezioni biancoazzurre.

E sarà proprio Osimani – reduce dagli straordinari risultati ottenuti con la Nazionale A in Bulgaria – a supervisionare l'Under 19. L'obiettivo, per Selva, è valorizzare i giovani talenti sammarinesi. Selva non vede l'ora di mettersi a lavoro con i nuovi giocatori e spera di farlo già da metà giugno.

Nel servizio l'intervista a Matteo Selva, CT Nazionale Under 19 San Marino.

