La Nazionale Sammarinese Under 19 è stata sconfitta per 4 a 0 dalla Svizzera, nell'ultimo incontro del girone di qualificazione che si è giocato in Finlandia. Le reti della squadra elvetica sono arrivate tutte nel primo tempo, con San Marino che ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Cristian Meloni per doppia ammonizione. Il gruppo 6 è stato vinto dalla Repubblica Ceca davanti alla Finlandia.