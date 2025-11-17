Under 19: San Marino cede 3-0 ai padroni di casa della Svizzera

La Nazionale Under 19 di San Marino tiene testa alla Svizzera nelle Qualificazioni agli Europei di categoria, disputando una prova convincente nonostante il 3-0 finale. I ragazzi di Roberto Di Maio gestiscono bene il possesso e creano le prime occasioni con Molinari, mentre Cenci e Stefani salvano in più situazioni. La Svizzera passa al 21’ con un gran tiro di Rufener e raddoppia nella ripresa grazie a un episodio favorevole che premia Da Silva. Nel recupero Vasovic chiude il match su corner, rendendo più severo un risultato che non rispecchia l'ottima prestazione dei biancazzurrini. Prossimo impegno per l'Under 19 - e ultimo delle qualificazioni - contro la Svezia il 18 novembre alle ore 18.30.







