TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:01 San Marino in Romania 35 anni dopo la prima volta 12:18 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno 10:51 “Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv 09:43 Riqualificazione per il mulino Reffi, il Congresso affida i primi incarichi tecnici 09:01 Vongole, produzione in picchiata: il 2025 l’anno peggiore degli ultimi 20 anni 07:10 Caso Pierina, attesa e tensione per le testimonianze chiave in Corte d’Assise
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Under 19: San Marino cede 3-0 ai padroni di casa della Svizzera

Prossimo impegno per l'Under 19 - e ultimo delle qualificazioni - contro la Svezia il 18 novembre alle ore 18.30

17 nov 2025
@FSGC
@FSGC

La Nazionale Under 19 di San Marino tiene testa alla Svizzera nelle Qualificazioni agli Europei di categoria, disputando una prova convincente nonostante il 3-0 finale. I ragazzi di Roberto Di Maio gestiscono bene il possesso e creano le prime occasioni con Molinari, mentre Cenci e Stefani salvano in più situazioni. La Svizzera passa al 21’ con un gran tiro di Rufener e raddoppia nella ripresa grazie a un episodio favorevole che premia Da Silva. Nel recupero Vasovic chiude il match su corner, rendendo più severo un risultato che non rispecchia l'ottima prestazione dei biancazzurrini. Prossimo impegno per l'Under 19 - e ultimo delle qualificazioni - contro la Svezia il 18 novembre alle ore 18.30.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.