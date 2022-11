UNDER 19 Under 19: San Marino perde 2-0 contro la Macedonia del Nord

Under 19: San Marino perde 2-0 contro la Macedonia del Nord.

Termina con una sconfitta il mini-girone di qualificazione agli Europei Under 19 per la Nazionale di San Marino. I ragazzi allenati dal CT Loris Bonesso cedono 2-0 alla Macedonia del Nord che vince con un gol per tempo: Trajkov segna nel primo, Nazifi nel recupero del secondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: