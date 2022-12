Under 19: San Marino rinuncia al girone di qualificazione che si giocherà in Repubblica Ceca

Il girone di qualificazione agli Europei Under 19 che si sarebbe dovuto disputare a San Marino si giocherà in Repubblica Ceca. Vista l’esigenza di disputare le partite all’interno delle date ufficiali FIFA e data la difficoltà logistica, organizzativa e impiantistica per la Federcalcio di San Marino di soddisfare attualmente tale necessità, la UEFA ha provveduto a disporre un sorteggio tra Finlandia e Repubblica Ceca, per determinare il paese ospitante il mini-torneo. A seguito dell’estrazione, operata a Nyon, è stato decretato come la Repubblica Ceca organizzerà il raggruppamento di cui fanno parte anche San Marino, Finlandia e Romania.