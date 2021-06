AMICHEVOLE Under 19: sconfitta di misura per San Marino a Malta

La prima delle due amichevoli tra le formazioni under 19 di Malta e San Marino termina con un successo per 1-0 per i padroni di casa. A decidere la sfida una rete di Brite Ihuomah al 76'. La nazionale del Titano è guidata in panchina dal ct dell'under 21 Fabrizio Costantini. I biancoazzurri sono scesi in campo con questa formazione:

San Marino -

Pietro Amici, Nicola D’Addario (Michele Ercolani 46), Andrea Dolcini, Luca Terenzi (Diego Zavoli 81), Alberto Guerra, Alessandro Gambalvo, Marco Gasperoni (Massimiliano Moroni 76), Simone Santi, Marco Pasolini, Filippo Pasolini, Nicholas Lisi (Matteo Guidi 42)



