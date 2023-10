UNDER 19 Under 19: troppa Finlandia per i ragazzi di Cancelli A Ostrava in Repubblica Ceca finisce 8 a 0

La terza ed ultima partita del torneo di qualificazione agli Europei Under 19 per la Nazionale di San Marino si conclude con un netto 8-0 a favore della Finlandia. La squadra di Cancelli cede ai pari età finlandesi che hanno spinto sino all’ultimo per tentare il passaggio del turno – poi non avvenuto. Alla squadra di Peter Lundberg infatti servivano almeno otto gol ma nel contempo la Romania doveva perdere con la Repubblica Ceca. Se i nordici hanno vinto con quel punteggio richiesto, non si può dire per l’altra sfida terminata in parità qualificando così Repubblica Ceca e Romania.

