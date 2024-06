NAZIONALE Under 21: 0-0 tra San Marino e Gibilterra Tante le occasioni per i Titani che non riescono a trovare la rete.

Più San Marino che Gibilterra anche nella seconda amichevole tra nazionali under 21. I Titani giocano un'ottima partita, ma questa volta non vanno oltre lo 0-0. Tra i biancoazzurri non c'è Samuele Zannoni, autore delle tre reti nella prima partita, per motivi di lavoro, ma chi c'è è comunque all'altezza della sfida. Gibilterra - San Marino si gioca su buoni livelli d'intensità nonostante il caldo. È partita vera anche sul piano agonistico. Al 25' i Titani ci provano dal limite con Valli Casadei, la conclusione è bloccata. Due minuti più tardi Amici non è perfetto nell'uscita, De Rio non ne approfitta calciando sul fondo. Prima della chiusura di tempo il colpo di testa di Toccaceli è alto di poco. All'intervallo è tutto fermo sullo 0-0.

Nella ripresa la prima occasione è sammarinese con Tommaso Benvenuti che calcia a lato da dentro l'area di rigore. Al 18' grande azione di Toccaceli sulla sinistra, il numero 4 riesce a servire all'indietro Gasperoni che prova a giro, la palla è fuori. Tre minuti più tardi che occasione per i Titani con Marco Gasperoni, sulla prima conclusione arriva la respinta di Avellano, la palla resta ancora nella disponibilità del giocatore sammarinese che ci riprova di nuovo, ancora il portiere di Gibilterra che riesce a fare sua la sfera. La pressione della squadra di Matteo Cecchetti continua a spingere e Giocondi si libera in area di rigore per arrivare alla conclusione respinta dal portiere. San Marino non passa, la beffa sembra dietro l'angolo quando Amici respinge la punizione di Richards e la palla finisce a Borge che la rimette al centro dove Britto gira in porta a botta sicura, trovando la nuova parata di Amici. Di là le ultime occasioni sammarinesi sono nella girata di testa di Pasolini che termina sul fondo, nel tentativo sottomisura dello stesso difensore che non riesce a girare bene in porta e nella conclusione D'Addario che finisce alta.

È uno 0-0 che va stretto ai Titani che danno comunque seguito alla bella vittoria della prima partita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: