Under 21: alle 18 l'amichevole con l'Albania.

La Nazionale Under 21 inizierà il nuovo ciclo delle qualificazioni europee solamente nell’anno nuovo. Nel frattempo, il confermato CT Cecchetti ed il suo staff hanno già aperto i lavori per plasmare il gruppo che difenderà i colori sammarinesi nelle prossime gare europee. In tal senso, si configura come un test estremamente importante l’amichevole ufficiale che i bianco-azzurrini disputeranno oggi, alle 18, contro l’Albania. Ventuno i calciatori convocati, resi noti a meno di 24 ore dalla partita ufficiale.





ANDREA CONTADINI Difensore



ANDREA CONTI ANDREA Portiere

NICOLA D’ADDARIO Difensore

MANUEL DE BIAGI Difensore

ANDREA DOLCINI Centrocampista

TOMMASO GATTI Attaccante

ALESSANDRO GIAMBALVO Difensore

MATTEO GUIDI Centrocampista

MICHELE MAGNANI Portiere

FILIPPO PASOLINI Centrocampista

MARCO PASOLINI Difensore

LORENZO PASQUINELLI Attaccante

ALESSANDRO RENZI Difensore

MATTIA SANCISI Difensore

MATTIA SARTI Centrocampista

ALEX TOCCACELI Centrocampista

ALBERTO TOMASSINI Difensore

NICOLO' SANCISI Centrocampista

ACHILLE TERENZI Portiere

THOMAS RASTELLI Centrocampista

SAMUELE ZANNONI Centrocampista

