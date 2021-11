Under 21: alle 19 la sfida a Israele, prima volta per Tani e Zannoni

Nel servizio l'intervista ad Andrea Tani, centrocampista San Marino Under 21

La rifinitura è servita al Commissario Tecnico Fabrizio Costantini per dare le ultime indicazioni ai suoi giocatori in vista della difficile e inedita sfida contro Israele che, questa sera alle 19, arriva al “San Marino Stadium” da seconda forza del girone. Tre vittorie in quattro partite, in vantaggio per 2-1 contro la Germania fino ad un minuto dal 90' prima di uscire sconfitta per 3-2: la formazione di Hazan è un avversario ostico e che verrà sul Titano per chiudere i conti il prima possibile.









Ma, dall'altra parte, c'è un Under 21 che ha provato sempre a giocarsela – anche rischiando più del dovuto – a caccia di un gol che manca ormai da troppo tempo. Sia le due partite casalinghe contro Germania e Ungheria che quelle lontano dalle mura amiche contro Lettonia e Polonia hanno dimostrato che i biancazzurrini possono rendersi pericolosi anche nella metà campo avversaria e il match con Israele non farà eccezione. 20 i convocati da Costantini, sarà una prima volta per i centrocampisti Samuele Zannoni – classe 2002, del Pietracuta – e Andrea Tani, dalla Stella Rimini e di due anni più “vecchio”.

