UNDER 21 Under 21: allenamento a porte chiuse con vista sulla Lituania I biancoazzurrini sono attesi dall'impegno contro la selezione baltica del prossimo 27 marzo. L'obiettivo è cercare di riscattare lo 0-3 subito lo scorso 5 giugno al San Marino Stadium.

L'emergenza Coronavirus non ferma la Nazionale Under 21 che torna in campo. All'orizzonte l'importante impegno contro i pari età della Lituania a fine mese. A Serravalle B seduta rigorosamente a porte chiuse, in rispetto dell'ordinanza per combattere il COVID-19, e con qualche grattacapo per il CT Fabrizio Costantini.

Sono 28 i giocatori convocati per un obiettivo che - come detto - è già fissato: il match in Lituania del 27 marzo da affrontare con una 21 praticamente al completo, alla quale si aggiungono anche i ragazzi della Nazionale A. Non mancano, poi, i volti nuovi con tanti 2002 pronti a fare esperienza per poi diventare i protagonisti del prossimo biennio.



Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, ct della Nazionale Under 21.

