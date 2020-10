UNDER 21 Under 21, c'è la Lituania per l'ultima del biennio Venerdì 13 novembre l'ultimo impegno delle qualificazioni all'Europeo di categoria per i Biancazzurrini: si gioca alle 17.30 a Vilnius. 26 i convocati dal CT Fabrizio Costantini che fa un plauso alle squadre sammarinesi per puntare sui giovani.

Chiudere al meglio il biennio con un occhio al prossimo. Dopo le pesanti sconfitte nell'ultimo doppio turno con Croazia e Scozia, è questo l'obiettivo per la Nazionale Under 21. L'avversario, rispetto agli ultimi incontri, è sicuramente ostico ma più abbordabile: la Lituania, penultima nel Gruppo 4, e che non ha più nulla da chiedere al proprio cammino. Si gioca venerdì 13 novembre alle ore 17.30 nella capitale Vilnius e potrebbe essere la partita giusta per i ragazzi del Commissario Tecnico Fabrizio Costantini, ancora alla ricerca del primo gol in queste qualificazioni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per gli allenamenti in vista dell'ultimo impegno del biennio, il CT dei biancazzurrini ha convocato 26 giocatori. Di questi - quasi tutti classe 2000 - si aggiungono anche due 2001 e ben sette 2002. La partita con la Lituania era originariamente programmata per la scorsa primavera, salvo poi essere rinviata a causa dell'emergenza Covid. All'andata, giocata a giugno 2019 al "San Marino Stadium", finì 3-0 per la nazionale baltica.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, CT San Marino Under 21

I più letti della settimana: