UNDER 21 Under 21: Cecchetti al primo allenamento da CT Primo allenamento del 2022 per la Nazionale Under 21, il primo in assoluto per Matteo Cecchetti da commissario tecnico. L'esordio ufficiale a fine marzo con la trasferta in Ungheria del 24, tre giorni dopo la sfida alla Lettonia: 23 i giocatori convocati.

La prima volta non si scorda mai, a maggior ragione se arrivi ad allenare la “tua” nazionale. Con la promozione di Fabrizio Costantini anche l'Under 21 cambia il proprio condottiero affidandosi a Matteo Cecchetti, già suo vice negli anni precedenti. Una soluzione che dà continuità ad una squadra che si è sempre fatta valere nonostante le grandi differenze tecniche e tattiche con le altre formazioni. Gap che Cecchetti proverà a colmare con la sua voglia e la sua grinta, messa già in campo nel primo allenamento a Serravalle B.

I biancazzurrini si sono ritrovati per iniziare a preparare i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria in programma a fine marzo: il 24 la trasferta in Ungheria, il 29 in casa contro la Lettonia. Sono 23 i giocatori convocati da Cecchetti per queste prime sedute. Diverse conferme ma anche tante novità, per un gruppo sempre più giovane. Sono ben 6, infatti, i classe 2003 e 2 quelli nati nel 2004.

Nel servizio l'intervista a Matteo Cecchetti, CT San Marino Under 21

