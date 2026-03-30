Under 21, Cecchetti: "Contro la Romania dovremo ripetere le ultime prestazioni"

Nel pomeriggio la rifinitura della Nazionale Under 21 in vista della sfida alla Romania. Queste le sensazioni alla vigilia del Commissario Tecnico, Matteo Cecchetti: "Secondo me di prestazioni ne abbiamo fatte tante, contro la Romania è stata la partita dove abbiamo saputo contenere il passivo in maniera importante, in qualche situazione in quella partita ci è andata bene. Quando parlo che le valutazioni sull'Under 21 non si possono fare soltanto sui numeri, quella sera a dir la verità siamo stati anche un pochettino graziati dalla poca loro precisione sottoporta, però abbiamo fatto un'ottima partita, è quella che dovremo cercare di ripetere anche domani seguendo la fase difensiva sulla falsa riga della partita della prestazione fatta con la Finlandia che ci ha consegnato dei numeri veramente a mio modo di vedere eclatanti. Abbiamo ridotto rispetto alla partita d'andata con la Finlandia quasi del 70% le loro conclusioni in porte, il punteggio purtroppo parla di altro, i ragazzi sanno che hanno fatto una grande partita con la Finlandia, la dobbiamo ripetere anche domani qua. Non mi è piaciuto con la Finlandia, e lo sanno anche i ragazzi, quel blackout all'inizio della ripresa dopo il quarto gol, noi dobbiamo sempre andare avanti per la nostra strada ed imparare anche a farci l'esperienza e crescere in quei momenti di partita. Già da venerdì abbiamo lavorato tanto sul recupero, abbiamo svolto a San Marino l'allenamento sabato mattina prima della partenza di domenica e ancora qualche ragazzo, abbiamo qualche riserva nel senso che qualcuno ha smaltito meglio qualcuno lo dobbiamo valutare comunque sia nella rifinitura, sicuramente domani entrerà in campo chi sta al 100%"