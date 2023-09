EURO 2025 Under 21, Cecchetti: "Nessun dramma. Restiamo concentrati per l'Irlanda" Il CT dell'Under 21 Matteo Cecchetti sottolinea le difficoltà avute soprattutto sul piano fisico dai suoi ragazzi, ma non bisogna abbattersi - dichiara- occorre mantenere alta la concentrazione in vista dell'Irlanda

Il CT Matteo Cecchetti analizza la sfida con la Norvegia terminata con un largo passivo. "Non dobbiamo abbattersi - sostiene Cecchetti - ho visto anche diverse cose positive. Peccato - conclude - per il doppio black out nella parte finale dei due tempi".

Nel video la sua intervista

