UNDER 21 Under 21, Cecchetti: “Servirà una fase difensiva importante. Formazione? Ancora qualche dubbio da sciogliere”

È già tempo di rifinitura per la Nazionale Under 21 che martedì alle 17 affronta i pari età della Norvegia al Viking Stadion. Una partita stimolante ma complicata per le qualità dei padroni di casa, come spiegato dal CT Matteo Cecchetti.

