Under 21, Cecchetti: "Voglio una prova di maturità al cospetto della Spagna, che è fortissima"

Pronto a godersi una delle partite più difficili ma anche più appassionanti del biennio il CT dell'Under 21, Matteo Cecchetti: "Vedo la squadra, i ragazzi sono veramente emozionati, carichi, sono consapevoli di affrontare il meglio del calcio giovanile europeo, quindi hanno tutti quanti voglia di mettersi in mostra, di essere a disposizione e di mettermi in difficoltà. Noi abbiamo tutto il nostro percorso che è un pochettino a parte dei risultati, voglio vedere una squadra matura. Credo che in questo momento per noi l'aspetto più importante sia nel nostro percorso di crescita maturità, ridurre il più possibile gli alti e i bassi che abbiamo a livello mentale durante la partita, riuscire a rimanere con maturità all'interno di questo contesto, proporre quello che sappiamo fare e senza aver paura degli avversari, anche se ripeto, portiamo massimo rispetto, però voglio vedere una bella prova di maturità".









