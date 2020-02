Under 21: cominciato il countdown verso la Lituania

Sentiamo Fabrizio Costantini

Sono 29 i convocati dal C.T. dell'Under 21 Fabrizio Costantini in vista della trasferta in Lituania del prossimo 27 marzo. Con la Nazionale Maggiore momentaneamente ferma, Costantini potrà avvalersi anche di quei giocatori solitamente convocati da Varrella, tra l'altro presente alla seduta tecnica di ieri sera. La Nazionale Under 21 si prepara ad affrontare il sesto appuntamento con le qualificazioni all'Europeo di categoria, primo impegno del 2020. I biancoazzurri si ritroveranno poi lunedì 24 febbraio per il secondo allenamento, in attesa di definire il calendario delle sedute tecniche di marzo che anticiperanno la partenza per la Lituania. Il C.T. vuole vedere all'opera tutta la rosa a sua disposizione per poi operare le scelte definitive.

Nel video il Ct Fabrizio Costantini