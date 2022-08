U21 Under 21: conferma per Cecchetti nel ruolo di Commissario Tecnico

La Nazionale Under 21 di San Marino ripartirà da Matteo Cecchetti. Il Commissario Tecnico dei Biancazzurrini, che ha raccolto il testimone di Fabrizio Costantini – cui è stata affidata la Nazionale maggiore lo scorso novembre –, è stato confermato per il prossimo biennio internazionale che si svilupperà nelle Qualificazioni agli Europei U21 del 2025. Già collaboratore tecnico di Costantini fino all’autunno 2021, ha guidato da primo allenatore i Biancazzurrini attraverso gli impegni di marzo e giugno, ottenendo anche uno storico pareggio interno con la Lettonia. Per qualcuno, un esito che poteva apparire scontato: “Me lo auguravo, ma fino a quando la FSGC mi è ha formalmente confermato l’incarico mi è passato per la mente anche l’ipotesi che non potessi essere io l’allenatore dell’Under 21 per il prossimo biennio – ammette Cecchetti. Fortunatamente è andata come speravo e sono estremamente contento di questo”.

