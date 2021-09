UNDER 21 Under 21, Costantini: "Buone sensazioni in vista dell'Ungheria"

Il Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 Fabrizio Costantini fa i complimenti ai suoi per la bella prova offerta contro la Germania, nonostante la sconfitta, e si augura di ritrovare il gol nella sfida contro l'Ungheria che arriva al "San Marino Stadium" ancora a quota 0 punti dopo la sconfitta interna con Israele.

Nel video l'intervista

