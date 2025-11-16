UNDER 21 Under 21, dalla Spagna a Cipro E' rientrata dalla trasferta in Spagna la Nazionale Under 21 di San Marino, che martedì sarà nuovamente impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria contro Cipro allo Stadium.

Cancellare qualche disattenzione di troppo e ripartire da un primo tempo di grande sacrificio, contro i mostri sacri spagnoli. Sarà questo l'obiettivo della Nazionale Under 21 di San Marino, attesa martedì alle ore 18 dalla sfida contro Cipro – da vivere in diretta su RTV. Tornando al match giocato a Lugo, sono stati gli spunti positivi per il Commissario Tecnico Matteo Cecchetti e il suo staff. Su tutti – nonostante il 7-0 finale – la buona tenuta difensiva dei primi 45', con le Furie Rosse che per sfondare il muro hanno avuto bisogno dei tiri da fuori. Per il resto si è vista una squadra corta, attenta ad accorciare sul diretto avversario e sempre pronta sulle coperture preventive. Ripresa condizionata, invece, da quel gol subito proprio allo scadere della prima frazione e da una Spagna che – facendo salire i giri – ha piantato le tende nella metà campo dei biancazzurrini. Cipro, ora, può rappresentare un'occasione per alzare l'asticella. Tra i più positivi della trasferta spagnola l'esterno del Tre Fiori, Alberto Guerra: "Il primo tempo abbiamo giocato veramente bene, siamo stati molto uniti. Peccato per il secondo gol, che è evitabilissimo, soprattutto quando mancavano dieci secondi. Quello è veramente stato un peccato, perché andare al secondo tempo sull'1-0, sarebbe stata una cosa molto importante, sia per il morale che per il risultato.

Per te personalmente è stata una sfida nella sfida, perché ti sei ritrovato a dover difendere prima Jan Virgili e poi Jesús Rodríguez quando è entrato... "Eh sì, non è stato facile, anche perché appunto sono stati 90 minuti di fuoco, continuamente uno contro uno, due contro uno, c'erano comunque i miei compagni che mi aiutavano, raddoppiavano, quindi siamo stati uniti. Però non è stato facile, è stata veramente dura, faticosa e abbiamo dato il meglio che potevamo dare"

Adesso però si pensa già a Cipro, che tipo di partita sarà? "Sicuramente sarà una partita diversa, adesso ancora non l'abbiamo preparata, il mister lo farà sicuramente al meglio e speriamo di poter fare qualcosa in più anche con la palla noi e di magari riuscire a, perché no, fare un gol, portare a casa un risultato. Sarebbe veramente un'ottima cosa e sarebbe veramente straordinario".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: