Under 21: domani i sorteggi dei gironi senza Liechtenstein e Russia.

Saranno sorteggiati domani i gironi di qualificazione agli Europei under 21. La fase finale sarà ospitata dalla Slovacchia nel 2025. Saranno 52 le nazionali coinvolte tra le quali San Marino. I biancoazzurri di Matteo Cecchetti sono stati inseriti in ultima fascia con Malta, Armenia, Lussemburgo, Andorra, Estonia, Gibilterra. Le squadre saranno sorteggiate in sette gironi da sei e due gironi da cinque. Tra le 55 federazioni affiliate alla UEFA, non parteciperanno al sorteggio ben 3 nazioni: la Slovacchia, come paese ospitante della fase finale, la Russia perché sospesa dalla UEFA per note vicende legate al conflitto in Ucraina e a sorpresa il Liechtenstein. I gironi si disputeranno tra marzo 2023 e ottobre 2024. La prima giornata di gare è in programma per il 20–28 marzo 2023, l'ultima per 7–15 ottobre 2024. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde, senza contare i risultati contro le seste classificate, si qualificano direttamente alla fase finale in Slovacchia nel 2025, mentre le altre sei seconde classificate si contenderanno gli ultimi tre posti agli spareggi, con partite di andata e ritorno, a novembre 2024. Tra i possibili avversari di San Marino in prima fascia: Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Danimarca, Italia, Romania

