Under 21: domani la sfida con la Germania

Domani scende in campo l'Under 21 che inaugurerà il nuovo biennio - il terzo consecutivo con Fabrizio Costantini in panchina – ospitando a Serravalle la Germania, primo avversario dei giovani Titani nelle qualificazioni ad Euro 2023. Per la sfida contro i campioni in carica, Costantini ha convocato 20 calciatori di cui otto per la prima volta in assoluto. Sui tratta del portiere Edoardo Colombo, del difensore Filippo Santi, dei centrocampisti Filippo Pasolini, Thomas Rastelli, Simone Santi, Thomas Rosti e Alex Toccaceli oltre all'attaccante Lorenzo Pasquinelli. La sfida tra San Marino e Germania Under 21 sarà trasmessa in diretta su RTV SPORT, domani alle 19.