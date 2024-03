UNDER 21 Under 21, è il giorno di Norvegia-San Marino Alle 17 i biancazzurrini saranno di scena al Viking Stadion di Stavanger. Ancora qualche dubbio di formazione per Matteo Cecchetti, da sciogliere nelle ultime ore. La Norvegia viene dal 2-1 in amichevole contro l’Olanda e si affida al talento Schjelderup.

Il Viking Stadion ha accolto la Nazionale Under 21 per l’allenamento di rifinitura prima della sfida alla Norvegia, in programma oggi alle 17. Un gioiellino da circa 16000 posti e che con ogni probabilità sarà sold-out, come da tradizione per le selezioni scandinave, per spingere i Leoni alla qualificazione agli Europei di categoria. Qualche passo falso di troppo per i ragazzi di Jalland nella prima parte del girone: 3 vittorie - tra cui il 7-0 dell’andata al San Marino Stadium - ma anche due sconfitte, contro Italia e Turchia. La Norvegia non può più sbagliare, quindi. E il successo prestigioso in amichevole per 2-1 in casa dell’Olanda può dare fiducia.

Occhi puntati sul talentino del Nordsjaelland - in prestito dal Benfica - Andreas Schjelderup, autore di una tripletta sul Titano. Sponda San Marino, c’è la voglia di ben figurare in un contesto di altissima categoria. Si riparte dal buon primo tempo di venerdì contro l’Irlanda, servirà quella concentrazione e quella abnegazione per contrastare la furia dei padroni di casa. Ancora qualche dubbio di formazione per il CT Matteo Cecchetti, da sciogliere nelle ultimissime ore. Non dovrebbe mancare Samuele Zannoni davanti, così come potrebbe esserci spazio per il classe 2006 Matteo Valli Casadei, reduce dall’esordio con i biancazzurrini.

Nel servizio le interviste a Matteo Valli Casadei e Samuele Zannoni, centrocampisti San Marino Under 21

