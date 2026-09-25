Under 21: è tutta un'altra San Marino, ma vince ancora il Kosovo

Foto: Fsgc/Pruccoli

Più aggressiva, più coraggiosa e capace di impensierire seriamente, almeno per un tempo, il Kosovo. È una San Marino Under 21 totalmente diversa, rispetto all'andata, quella che ha affrontato i balcanici per la seconda volta nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Nuovamente sconfitta, è vero, ma con margine molto minore, 3-0 contro il 7-0 del 2025, e con tutt'altro atteggiamento.

Il Kosovo parte meglio, spingendo forte sulle fasce, come ci si attendeva. A sinistra con Hasani, che crossa sul secondo palo per la torre di Lleshi e la deviazione alta sotto misura di Shala, a destra con Igball Jashari, che fa altrettanto, trovando la deviazione in area di Berisha, a lato di poco. Hasani è il più attivo, e ci prova anche con una soluzione personale, poi al 18' i balcanici trovano il primo buco centrale della gara, mandando Berisha all'uno contro uno, frenato solo da un Amici strepitoso, per scelta di tempo ed esecuzione dell'uscita.

Poi, però, tocca a San Marino, che va a un passo dal goal, quando Valli Casadei lancia in verticale Chiaruzzi, che resiste al ritorno dei difensori e calcia in spaccata di controbbalzo. Sembra fatta, ma Seji fa una paratona e si resta sullo 0-0. Ribaltamento di fronte e il Kosovo passa. Non basta la chiusura in scivolata di Chiaruzzi su Isufi, perché dal calcio d'angolo successivo la palla viene rimessa in mezzo, Riggioni la sbuccia e manda fuori tempo i compagni, favorendo la conclusione vincente di Ademi. I titani, però, sono più che vivi e costruiscono altre due occasioni nel finale di frazione. Prima, ancora con Chiaruzzi, concludendo dal limite su un appoggio di Grandoni, dopo, con Bugli, che scambia con Sensoli, ma controlla male e perde il tempo del tiro.

Andata alla pausa con tutt'altre premesse, tuttavia, San Marino al rientro in campo viene schiacciata dal pressing del Kosovo, che scatena anche Jashari e passa nuovamente al 59', solo dopo un'ulteriore paratona di Amici, su Ademi. Lo stesso capitano dei balcanici è il terminale di una stupenda combinazione a tre nello stretto, in area, che si chiude con un tiro sul primo palo e il 2-0. La terza rete arriva nel giro di due minuti ed è il neoentrato Xhylani a firmarla, chiudendo, di fatto, una partita in cui i titani provano anche a farsi rivedere nel finale, arrivando più volte in zone pericolose, ma a serbatoio ormai vuoto e, anzi, il Kosovo sfiora pure il 4-0 nel finale. Però, è il 90' per tutti e la lucidità è finita anche dall'altra parte.







