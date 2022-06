UNDER 21 Under 21, Elia Ciacci: "Dare il massimo per ottenere il miglior risultato" Diretta dalle 20:25 su San Marino RTV canali 520 Sky e 831 digitale.

Alle 20:30 la Nazionale di San Marino under 21 sfida i pari età della Polonia, nell'ultima partita in casa del biennio internazionale. La gara sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, canali 520 sky e 831 digitale terrestre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: