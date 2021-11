UNDER 21 Under 21, Germania-San Marino su RTV Sport

Under 21, Germania-San Marino su RTV Sport.

E oggi tocca alla Nazionale Under 21 di San Marino impegnata a Ingolstadt nell'ultima partita del 2021 contro la Germania. Trasferta proibitiva per i ragazzi di Costantini che potrete seguire in diretta su Rtv Sport. Calcio d'inizio alle 18,15.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: