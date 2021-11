EUROPEI U21 Under 21: giovedì arriva Israele

Under 21: giovedì arriva Israele.

Under 21 al lavoro in vista del prossimo impegno internazionale previsto per giovedì 11 novembre alle ore 19.00 al San Marino Stadium e in diretta su RTV Sport contro i pari età di Israele. Il Commissario Tecnico Fabrizio Costantini ha portato con sé una rosa di 25 giocatori dalla quale diramerà le convocazioni. Domani la rifinitura alle 20.15 allo Stadium.

