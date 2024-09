Under 21, i complimenti alla maggiore e testa alla Turchia

Il centro sportivo di Latina ha ospitato la nazionale Under 21 per un allenamento di scarico del dopo Italia. Il CT Matteo Cecchetti ha parlato alla squadra spezzettando la partita con gli azzurri in tre parti : i primi 35 minuti, poi la buona tenuta fino al 4-0, e il successivo crollo dopo il poker della formazione di Nunziata. L’Italia è già alle spalle ora la testa e’ già rivolta a martedì 10 settembre ore 20.30 quando al San Marino Stadium arriva la Turchia penultimo impegno di qualificazione alla fase finale di Euro 2025.

Nel servizio l'intervista a Matteo Cecchetti, CT Under 21 San Marino