UNDER 21 EURO 2027 Under 21, il Kosovo si impone su San Marino per 7 a 0 Il primo tempo è terminato 3 a 0 per i kosovari. Nel secondo tempo non sono bastate le ottime parate di Jacopo Casadei per contenere il passivo

Under 21, il Kosovo si impone su San Marino per 7 a 0.

L’incontro valevole per il terzo turno di qualificazione al campionato europeo Under 21 ha sorriso al Kosovo che si è imposto per 7-0. Troppi errori individuali nel primo tempo terminato 3-0 hanno consentito alla Nazionale di casa di chiudere già nella prima frazione la contesa con i gol di Bujupi all’11esino, Frokaj al quarto d’ora e Berisha al 19esimo. Nel secondo tempo non sono bastate le ottime parate di Jacopo Casadei per contenere il passivo. E sono arrivati altri quattro gol sempre con Berisha, doppietta per lui, Jashari, Selmonaj e doppietta anche per Frokaj Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, Kosovo batte San Marino Under 21 7-0.

Lorenzo Giardi

