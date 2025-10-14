Under 21, il Kosovo si impone su San Marino per 7 a 0
Il primo tempo è terminato 3 a 0 per i kosovari. Nel secondo tempo non sono bastate le ottime parate di Jacopo Casadei per contenere il passivo
L’incontro valevole per il terzo turno di qualificazione al campionato europeo Under 21 ha sorriso al Kosovo che si è imposto per 7-0. Troppi errori individuali nel primo tempo terminato 3-0 hanno consentito alla Nazionale di casa di chiudere già nella prima frazione la contesa con i gol di Bujupi all’11esino, Frokaj al quarto d’ora e Berisha al 19esimo. Nel secondo tempo non sono bastate le ottime parate di Jacopo Casadei per contenere il passivo. E sono arrivati altri quattro gol sempre con Berisha, doppietta per lui, Jashari, Selmonaj e doppietta anche per Frokaj Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, Kosovo batte San Marino Under 21 7-0.
Lorenzo Giardi
